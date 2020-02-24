وزارة الصحة السعوديّة تقول إن سعوديًّا في الكويت أصيب بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم، الإثنين 24 فيفري 2020، إنه تبعا لما أعلنته وزارة الصحة الكويتية عن إصابة مواطن سعودي في الكويت قادم من إيران بفيروس كورونا الجديد، فإن التنسيق قائم مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت إلى حين شفائه، وفقا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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