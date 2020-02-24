الكويت والبحرين تعلنان تسجيل إصاباتٍ بفيروس كورونا المستجدّ لمواطنين قادمين من إيران

وكالات - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الإثنين 24 فيفري 2020، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من إيران أسفرت عن الكشف عن إصابة ثلاثة منهم بفيروس كورونا المتحور الجديد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وحالتهما الصحية طبيعية حتى الآن ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض".
وأضافت أن "الحالة الثالثة من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض".
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد.
وأوضحت في بيان، نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الحالة لمواطن بحريني قادم من إيران، مضيفة أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه "وتم نقله فورا للعلاج و العزل في مركز ابراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس، وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض".
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