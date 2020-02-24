رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد يقدّم إستقالته إلى الملك

وكالات - قدم رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد البالغ 94 عاما، إستقالته إلى الملك اليوم، الإثنين 24 فيفري 2020، وفق ما أعلن مكتبه بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة.
وقال المكتب في بيان إن مهاتير "بعث برسالة إستقالة من منصب رئيس حكومة ماليزيا".
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