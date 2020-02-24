إلغاء مسيرات الأعياد الوطنية في الكويت بسبب كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء المسيرات، المعتادة سنويا بمناسبة الاحتفالات الوطنية، حفاظا على الصحة العامة عقب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا قادمة من إيران وفقا لجريدة للأنباء.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن الفحوصات الأولية التى أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة

بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد COVID19)، وهى لمواطن كويتى يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودى يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أى أعراض للمرض.