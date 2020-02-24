طائرات الاحتلال الإسرائيلى تجدد قصفها لقطاع غزة وتستهدف موقعًا بخان يونس

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، قصفها لمواقع بقطاع غزة، حيث قصفت موقعًا فى محافظة خان يونس جنوب القطاع، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة حربية إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين صوب أحد المواقع غرب خان يونس ما أدى إلى أضرار مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كما استهدفت طائرات من طراز F16 ذات الموقع بثلاثة صواريخ

بعد دقائق من استهدافه من طائرات الاستطلاع، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال لا تزال تحلق بشكل مكثف فى أجواء القطاع ما ينذر بتجدد القصف فى أية لحظة.وكانت طائرات الاحتلال شنت الليلة الماضية سلسلة غارات على مناطق متفرقة فى قطاع غزة؛ أسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين ووقوع دمار كبير فى الأماكن المستهدفة.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، قد شنت فى وقت سابق، سلسلة غارات جوية على مواقع غرب مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة، وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "طيران الاحتلال الإسرائيلى قام بإطلاق صاروخ تجاه هدف قرب الميناء غربى مدينة خان يونس".وأضاف بالقول، إن "طائرات الاحتلال المروحية شنت سلسلة غارات على محيط موقع (التل) والميناء الجديد شمال غرب محافظة خان يونس".وتأتى الغارات الإسرائيلية بعد ساعات عدة من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وسقطت فى منطقة مفتوحة داخل الأراضى الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع القطاع من دون وقوع إصابات أو أضرار.