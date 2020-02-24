وزير الإعلام اليمني: الحوثى تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف السفن التجارية

طالب وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى، المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بموقف واضح من التصعيد الحوثى، وقال الإريانى - فى تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث"، اليوم الإثنين، "إن ميليشيات الحوثى تجاوزت الخطوط الحمراء بمحاولة استهداف السفن التجارية"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وكان وزير الإعلام اليمنى أدان، فى وقت سابق، الهجمات الصاروخية الحوثية التى حاولت استهداف الأراضى السعودية، واصفا إياها بأنها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى

المالكى قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبرا أن صنعاء أصبحت مكانا لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.وكان وزير الإعلام اليمنى، الدكتور معمر الأريانى، قد أعلن أمس، أن الميليشيا الحوثية شنت حملات اعتقالات فى مناطق سيطرتها، شملت موظفين فى الدولة، وضباط فى وزارة الداخلية والدفاع، وقيادات وكوادر فى المؤتمر الشعبى العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدى الحكومة الشرعية والميليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى فى اتفاق السويد.وأكد الأريانى أن مثل هذه الأفعال تثبت أن ميليشيا الحوثى التى تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية غير جادة فى إنجاح مباحثات تبادل الاسرى التى تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة غير أبهة بحياة اليمنيين، فاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين يكشف زيف وصلف هذه الميليشيا.وطالب الأريانى المبعوث الخاص لليمن وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية الميليشيا فى تحقيق تقدم فى هذا الملف الإنسانى وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة.