السفير الصيني لدى موسكو: المحاولات الغربية للإساءة إلى سمعتنا محكوم عليها بالفشل

نفى السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي، أن يكون فيروس (كورونا) المستجد من صناعة بشرية، منددًا بالمحاولات الغربية للنيل من هيبة الصين وعرقلة مسيرتها .
قال تشانج - خلال مؤتمر صحفي في موسكو، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الغثنين-: "إن محاولات بعض الدول الغربية للإساءة إلى سمعة الصين ووضععراقيل أمامها على خلفية أزمة (كورونا) محكوم عليها بالفشل".
وقدم شكره لموسكو على دعمها للصين لمكافحة انتشار الفيروس، مضيفًا: "أن الدعم الروسي يتباين مع تصرفات بعض الدول الغربية التي تحاول خلق صعوبات لبلدنا بدلًا من مساعدة ودعم الشعب الصيني؛ لأنهم يسعون عبر شتى الأفعال والأقوال الوقحة والخبيثة لتعكير صفاء وجه الصين وكبح تطورها.. وهذه المحاولات، بطبيعة الحال، فاشلة ولن تأتي بنتيجة".
وجدد السفير الصيني لدى موسكو التعبير عن ثقة سلطات بلاده من أن وباء (كورونا) سيتم التغلب عليه في غضون أسابيع معدودة.
وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم قد دحض، في وقت سابق، نظريات المؤامرة والشائعات التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" COVID-19 وتسريبها.
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