وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي تجاوزت الخطوط الحمراء

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإريانى، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بموقف واضح من التصعيد الحوثي.

قال الإرياني - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث)، اليوم الإثنين - "إن ميليشيات الحوثي