وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي تجاوزت الخطوط الحمراء

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإريانى، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بموقف واضح من التصعيد الحوثي.
قال الإرياني - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث)، اليوم الإثنين - "إن ميليشيات الحوثيتجاوزت الخطوط الحمراء بمحاولة استهداف السفن التجارية".
كان وزير الإعلام اليمني أدان، في وقت سابق، الهجمات الصاروخية الحوثية التي حاولت استهداف الأراضي السعودية، واصفًا إياها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".
كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أعلن، في وقت سابق اليوم، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبرًا أن صنعاء أصبحت مكانًا لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.
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