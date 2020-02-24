أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال سبعة آخرين، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية- أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكَّن -من خلال تعقُّب بقايا قيادات وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي- من اكتشاف أهداف في وادي زغيتونبمحافظة كركوك.
وأوضحت الخلية أن قوات العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت إنزالًا جويًا -بإسناد من طيران التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"- تمكّنوا -من خلاله- من قتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم التنظيم، واعتقال سبعة إرهابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 إرهابيين مقربين لزعيم "داعش" واعتقال 7 آخرين بكركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.