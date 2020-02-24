مقتل 3 إرهابيين مقربين لزعيم "داعش" واعتقال 7 آخرين بكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال سبعة آخرين، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية- أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكَّن -من خلال تعقُّب بقايا قيادات وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي- من اكتشاف أهداف في وادي زغيتون

بمحافظة كركوك.وأوضحت الخلية أن قوات العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت إنزالًا جويًا -بإسناد من طيران التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"- تمكّنوا -من خلاله- من قتل ثلاثة إرهابيين من المقربين لزعيم التنظيم، واعتقال سبعة إرهابيين.