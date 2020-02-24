المفوضية الأوروبية تخصص 232 مليون يورو مساعداتٍ لمواجهة "كورونا"

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن حزمة مساعدات تصل إلى 232 مليون يورو لمساعدة الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ذكرت المفوضية - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أنها تتابع بقلق التطورات في إيطاليا، حيث تم تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، وأضافت: "سنرسل بعثة مشتركة من المركز الأوروبي للوقاية

من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع لدعم السلطات الإيطالية".وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعمل على مدار الساعة لتعزيز الاستعدادات لمواجهة المرض داخل أوروبا والتعاون مع الصين وباقي الأطراف الدولية لمواجهته، فـ"لأوروبا دور قيادي تلعبه في هذا المجال".وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن جزءًا من الأموال المعلن عنها اليوم ستصرف بشكل فوري والجزء الآخر على مراحل، وذلك لدعم منظمة الصحة العالمية والدول التي لا تمتلك أنظمة صحية جيدة.بدوره، ذكر المفوض الأوروبي المكلف بشؤون إدارة الأزمات يانس ليناريتش، أن الاتحاد سيخصص 100 مليون يورو من مجمل حزمته لدعم الشراكة في القطاعين العام والخاص لتطوير التجهيزات واللقاحات لمواجهة الفيروس، كما سيخصص مبلغ 3 ملايين يورو لدعم آلية الحماية المدنية وتمويل رحلات الإجلاء من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس.