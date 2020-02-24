إيطاليا: 219 مصابًا بكورونا و5 حالات وفاة

أعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد إلى 5 حالات، فيما قفزت حالات الإصابة إلى 219 حالة.

قال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللي - حسبما نقلت قناة (سي

إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين -: "إن 91 من حالات الإصابة تخضع للعزل داخل منازلها، حيث إن إقليم "لومبارديا" الكائن بشمال البلاد هو الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ سجل 167 حالة إصابة وأربع حالات وفاة".يُشار إلى أنه توجد مخاوف كبيرة من انتشار الفيروس في أوروبا، وأوضحت السلطات النمساوية أنها ستجتمع اليوم لدراسة الوضع وتقرير ما إذا كان من الضروري تشديد المراقبة الحدودية مع إيطاليا التي تعد الأكثر تأثرًا بالفيروس في أوروبا.