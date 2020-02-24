كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تصدر تحذيرات "حمراء" بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات في هونج كونج، اليوم الاثنين، تحذيرات "حمراء" بشأن السفر إلى كوريا الجنوبية، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وحذرت الحكومة في هونج كونج من السفر إلى كوريا الجنوبية، بعد ما سجلت 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 833.

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وفي بيان قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية: "تم ربط العديد من الحالات الجديدة بكنيسة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بعد اختبار امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31" وحضر الخدمات هناك"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأعلنت كوريا الجنوبية، عن الوفيات السابعة والثامنة من المرض في البلاد، كلاهما من مستشفى في تشيونغدو، وهي مقاطعة حيث ارتفعت الحالات المؤكدة في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب دايجو القريبة.