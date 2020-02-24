كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 104 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب مقاطعة خوي، أمس الأحد إلى 104 أشخاص، حسبما أفادت وكالة"إسنا" الإيرانية.

وقال رئيس المعهد الطبي في مقاطعة خوي الإيرانية: "إن العدد النهائي لضحايا زلزالي أمس الأحد في هذه المنطقة بلغ 104 أشخاص".

ونشرت الوكالة الإيرانية، معلومات عن التدمير الكامل أو الجزئي للمباني السكنية في 43 منطقة سكنية في مقاطعتي خوي وسلماس.

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ووقع زلزال قوي بلغت قوته 5.7 درجة في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.