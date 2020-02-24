كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند.. المعارضة تبدأ نقاشا برلمانيا ضد رئيس الوزراء و5 مسؤولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت المعارضة في تايلاند نقاشًا برلمانيًا ضد رئيس الوزراء، براوث تشان أوتشا، وخمسة من وزراء حكومته، اليوم الاثنين، بعد أيام فقط من حل المحكمة الدستورية لحزب رئيسي في كتلة المعارضة.

تتهم أحزاب المعارضة المتبقية "برايوت"، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب عسكري عام 2014، بالوصول إلى السلطة من خلال وسائل غير ديمقراطية وإدارة غير فعالة وإساءة استخدام السلطة والفساد، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال سومبونج آمرنفات، زعيم حزب حزب بويا تاي وكتلة المعارضة خلال افتتاح نقاش الاستهجان: "رئيس الوزراء برايوت ... يسمح للفساد بالنمو ويستخدم سلطة منصبه لصالح نفسه والآخرين".

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من المحتمل أن تفشل حركة الاستهجان، لكن النقاش العام يمثل أعنف الانتقادات التي واجهها "برايوت" منذ انتقاله العام الماضي من الحاكم العسكري إلى رئيس الحكومة المنتخبة.

تصاعد التوتر السياسي في تايلاند بعد أن حلت المحكمة العليا حزب المستقبل إلى الأمام، ثالث أكبر حزب في البرلمان، وحظرت 16 من كبار أعضائه من السياسة بسبب خرق القانون الذي يغطي تمويل الأحزاب السياسية.

أثار قرار المحكمة احتجاجات صغيرة في جميع أنحاء البلاد وأدين على نطاق واسع دعاة الديمقراطية. وكان من المتوقع حدوث مزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع.

سيستمر النقاش حتى يوم الخميس ومن المقرر إجراء تصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء وخمسة وزراء آخرين يوم الجمعة.