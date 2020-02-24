كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي: المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد تبدأ الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين تتوقع أن تتبنى يوم الثلاثاء انتدابها التفاوضي لإجراء محادثات حول علاقتها الجديدة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لبدء المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

فقد غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وكان الطرفان يتحدثان بقوة في الفترة التي تسبق جولة جديدة من المفاوضات، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بضمانات بعيدة المدى للمنافسة العادلة، وقالت لندن إنها لن تكون ملزمة بقواعد الكتلة بشأن ما يسمى مجال مستوى الملعب.

وأضاف الدبلوماسي: "هناك توقع بتبني الانتداب التفاوضي غدًا، والذي سيتيح لنا بدء المفاوضات قريبًا، حتى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".