كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي: المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد تبدأ الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فقد غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وكان الطرفان يتحدثان بقوة في الفترة التي تسبق جولة جديدة من المفاوضات، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بضمانات بعيدة المدى للمنافسة العادلة، وقالت لندن إنها لن تكون ملزمة بقواعد الكتلة بشأن ما يسمى مجال مستوى الملعب.
وأضاف الدبلوماسي: "هناك توقع بتبني الانتداب التفاوضي غدًا، والذي سيتيح لنا بدء المفاوضات قريبًا، حتى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
لقد أوقفت فرنسا حتى الآن الموافقة على موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي، وتسعى إلى تعزيز الأحكام المتكافئة، بما في ذلك إلزام بريطانيا باتباع قواعد وأنظمة الكتلة في المستقبل في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
يدعو مشروع الاقتراح الحالي، الذي من المقرر أن يناقشه المبعوثون الوطنيون الـ27 في بروكسل في الساعة 1330 يوم الاثنين، إلى ان تدعم أي معاهدة تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "المعايير العالية بمرور الوقت".