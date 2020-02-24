كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رويترز: واشنطن لا ترى أي تأثير جوهري لكورونا على صفقة التجارة مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لرويترز، إنه لا يتوقع أن يكون لتفشي فيروس كورونا تأثير جوهري على الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في المرحلة الأولى، رغم أن ذلك قد يتغير مع توفر المزيد من البيانات في الأسابيع المقبلة.

قال مسؤولون ماليون من أكبر 20 اقتصادا في العالم يوم الأحد إنهم سيراقبون عن كثب تفشي المرض سريع الانتشار، لكنهم لم يصلوا إلى حد وصفه بأنه خطر سلبي على الاقتصاد العالمي.

تصاعدت المخاوف من حدوث وباء فيروس كورونا حتى أثناء لقائها في العاصمة السعودية، الرياض، مع ارتفاع حاد في الحالات الجديدة المبلغ عنها في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

حذر منوشين، في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر من يوم الأحد، من القفز إلى استنتاجات حول تأثير ما أسماه "مأساة إنسانية" على الاقتصاد العالمي، أو على قرارات سلسلة التوريد للشركات، قائلًا إنه من المبكر للغاية معرفة ذلك.

وأضاف إن الصين تركز على الفيروس في الوقت الحالي، لكن واشنطن لا تزال تتوقع من بكين أن تفي بالتزاماتها بشراء المزيد من المنتجات والخدمات الأمريكية بموجب الصفقة التجارية.

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وتابع قائلا: "لا أتوقع أن يكون لهذا أي تداعيات على المرحلة الأولى. بناءً على كل ما نعرفه، وأين يوجد الفيروس الآن، لا أتوقع أن يكون هذا الأمر ملموسًا.. من الواضح أن هذا قد يتغير مع تطور الوضع. خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون لدينا جميعًا تقييم أفضل نظرًا لوجود المزيد من البيانات حول معدل انتشار الفيروس. "

وقال مسؤول كبير بالادارة الامريكية ان منوشين اجتمع في ساعة متأخرة يوم الاحد مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لكنه لم يذكر تفاصيل عن الاجتماع.

وأقر منوشين بأن اندلاع المرض قد يؤخر أيضًا بدء المفاوضات بشأن تعميق الصفقة التجارية مع بكين والتوصل إلى اتفاق المرحلة الثانية، لكنه قال إنه غير قلق بشأن ذلك في هذه المرحلة.

وأوضح: "إذا حصلنا على الصفقة الصحيحة قبل الانتخابات، فهذا شيء عظيم. وإذا حصلنا على الصفقة الصحيحة بعد الانتخابات، فسيكون شيء عظيم. لا نشعر بأي ضغط بطريقة أو بأخرى"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، والتي يسعى فيها الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة انتخابه.

