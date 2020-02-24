كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ووفاة اثنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 833، بعد يوم من رفع حالة التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "تم ربط العديد من الحالات الجديدة بكنيسة في مدينة دايجو جنوب شرق البلاد بعد اختبار امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا تُعرف باسم "المريض 31" وحضر الخدمات هناك"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

كما أبلغت عن الوفيات السابعة والثامنة من المرض في البلاد، كلاهما من مستشفى في تشيونغدو، وهي مقاطعة حيث ارتفعت الحالات المؤكدة في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب دايجو القريبة.

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وقال نائب وزير الصحة كيم كانج ليب، في مؤتمر صحفي دوري: "إذا لم نتمكن من منع انتشار الفيروس في منطقة دايجو بطريقة فعالة، فهناك احتمالات كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى انتقال العدوى على مستوى البلاد".

أفادت جميع المدن والمقاطعات الكبرى تقريبًا ببعض الإصابات. لا تزال السلطات تحقق في السبب الدقيق للتفشي الجديد، حيث لم يكن للمريض 31 سجل حديث للسفر الخارجي.

وأضاف "كيم"، أن الحكومة أمرت بالحجر الصحي الذاتي وكانت تختبر حوالي 9500 شخص انضموا إلى الخدمات في فرع دايجو بكنيسة شينتشونجي ليسوع، والمعروف أيضًا باسم معبد خيمة الشهادة، حضره المريض 31.