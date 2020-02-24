كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تسعى لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وجارتها الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى استئناف سريع للمحادثات النووية المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مضيفة أن حكومتها على استعداد للتواصل مع بيونج يانج لتسهيل الحوار، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال كانغ كيونغ - وها في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة: "إن الاستئناف السريع لمفاوضات الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية أمر بالغ الأهمية حتى يتسنى لجميع أصحاب المصلحة الحفاظ على زخم الحوار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس والبناء عليه، نحن على استعداد للتفاعل مع الشمال بطريقة تسهل وتعمل علي تسريع الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية".

وأبلغت كوريا الشمالية منتدى جنيف الشهر الماضي بأنه بينما تجاهلت الولايات المتحدة مهلة نهاية العام للمحادثات النووية، لم تعد تشعر أنها ملزمة بالالتزامات، بما في ذلك وقف تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ البالستية بين القارات.

