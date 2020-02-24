كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال: الطائرات الإسرائيلية استهدفت "الجهاد الإسلامي" في سوريا وغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على مواقع يشتبه في أنها من الجهاد الاسلامي في سوريا بعد أن تبادلت الجماعة المسلحة مع إسرائيل الصواريخ والغارات الجوية في أنحاء غزة.

وأعلن بيان عسكري إسرائيلي أن قواته "ضربت أهداف إرهاب الجهاد الإسلامي جنوب دمشق" بالإضافة إلى "عشرات" أهداف الجهاد الإسلامي في جميع أنحاء قطاع غزة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستهدفت الغارة الجوية في منطقة العديلية خارج دمشق ما أسماه الجيش الإسرائيلي "مركزًا لنشاط الجهاد الإسلامي في سوريا"، بما في ذلك البحث وتطوير الأسلحة.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد فترة وجيزة من إعلان وسائل الإعلام السورية أن دفاعاتها الجوية اعترضت "أهدافًا معادية" على العاصمة السورية دمشق.

وصعدت الضربة أحدث جولة من الأعمال العدائية، التي بدأت حوالي الخليج 365 يوم الأحد، عندما قالت إسرائيل إن قواتها قتلت عضوًا في الجهاد الإسلامي كان يحاول زرع متفجرات بالقرب من السياج الحدودي الإسرائيلي مع قطاع غزة.

وأظهرت لقطات فيديو التقطها مصور في غزة ونشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه جثة هامدة لمقاتل الجهاد الإسلامي يتدلى من جرافة عسكرية إسرائيلية وهو يزيل الجثة.

Advertisements

وصرح مسؤولو الصحة الفلسطينيون وغيرهم من المتفرجين أن فلسطينيين آخرين أصيبا بنيران القوات الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من الأشخاص الذين اقتربوا من المنطقة وحاولوا استعادة الجثة.

وأطلقت الجهاد الإسلامي وابلًا من الصواريخ من غزة على إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار للغارات الجوية في مجتمعات مثل عسقلان. وردت إسرائيل بسلسلة من الغارات الجوية على غزة.

وأرسلت الصواريخ سكان جنوب إسرائيل يهرعون بحثًا عن الملاجئ. تم اعتراض بعض الصواريخ التي تم إطلاقها بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ولم ترد تقارير عن إصابة أي إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن من بين "العشرات" من الأهداف التي قصفت في غزة بنية تحتية ومجمعات في رفح كانت تستخدم لتخزين المواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ.

وصرحت إسرائيل إنها نفذت مئات الضربات ضد أهداف في سوريا في السنوات الأخيرة.