كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت بكين، اليوم الاثنين، مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، قائلة إن السياح الصينيين تلقوا معاملة غير عادلة في البلاد بسبب تدابير الوقاية المفرطة عقب تفشي فيروس كورونا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

كما ذكر بيان وزارة السياحة الصينية "الوضع الأمني" الأمريكي في تحذيره.

ألقت الصين مرارًا باللوم على الولايات المتحدة لما تعتبره رد فعل مفرط تجاه تفشي المرض، بما في ذلك القيود المبكرة على الزوار من الصين.

