كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: مدينة شيانينج تشعر بالقلق من تزايد حالات الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، أن مدينة شياننينج الصينية في مقاطعة هوبي تشعر بالقلق من احتمال حدوث تزايد محتمل لحالات الإصابة بفيروس كورونا، كما ستستمر في اتخاذ إجراءات مراقبة دقيقة ومراقبة صارمة للوباء.

أدلى رئيس بلدية المدينة، وانج يونهي، بهذه التعليقات في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وقد صرح مسؤول بوزارة المالية الصينية، اليوم الاثنين، بان الحكومات المحلية في الصين ستعاني من "تأثير مؤقت" على الإيرادات والنفقات المالية من تفشي فيروس كورونا الذي خصصته البلاد حتى الآن 99.5 مليار يوان (14.16 مليار دولار) للمكافحة.

وقال مساعد وزير المالية، أوو ونهان، في مؤتمر صحفي في بكين: "ستزيد الحكومة المركزية من مقدار وسرعة مدفوعات التحويل إلى الحكومات المحلية للمساعدة في تخفيف الضغط"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".