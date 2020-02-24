كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة شخص خامس بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، وفاة شخص خامس بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأغلقت إيطاليا أكثر البلدات تضررا التجمعات العامة في أغلب مناطق الشمال، بما شمل إلغاء مهرجان في البندقية التي ظهرت فيها حالتان، في محاولة لاحتواء أكبر انتشار للمرض في القارة الأوروبية.

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وظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى، في البر الصيني الرئيسي في العام الماضي، فيما أعلنت أكثر من 20 منطقة منها بكين وشنغهاي وأقاليم مثل خنان وآنهوي، عدم ظهور أي حالات إصابة جديدة بالمرض فيها، وهو أكثر عدد من المناطق والأقاليم منذ بداية انتشار المرض.

وطالب الرئيس الصيني الشركات، بالعودة للعمل لكنه قال "في الوقت الراهن، لا تزال الحالة الوبائية شديدة ومعقدة، وأعمال الوقاية والسيطرة في أصعب مراحلها".