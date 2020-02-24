أصدقاء بنشرقي يصطدمون بالأهلي للمرة الثانية في أقل من أسبوع

وليد لباب_صحافي متدرب

سيكون ملعب القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، على موعد مع قمة الدوري المصري، والتي ستجمع الأهلي والزمالك في حدود الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المصري، والسادسة والنصف بالتوقيت المغربي.

وتأتي قمة الدوري المصري على بعد أيام قليلة من مقابلة السوپر المحلي، والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبى، وانتهت بحصد الزمالك للقب بضربات الترجيح.

الأهلي ومدربه السويسري ريني فايلر، يدخلان مقابلة اليوم بمعنويات مهزوزة، خصوصا بعد خسارة أول لقب هذه السنة أمام الغريم، بينما الزمالك يعيش أزهى أيامه بعد حصده السوپر الأفريقي، والسوپر المحلي في أسبوع واحد.

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أرقام وإحصائيات:

على الرغم من خيبة خسارة السوپر المحلي، إلا أن الأهلي بصم لحدود الساعة على مسار مثالي بالدوري المصري، حيث حصد ما مجموعه 45نقطة من أصل 45ممكنة في15مقابلة، فيما سجل خط هجومه40هدف وتلقى خط دفاعه 3أهداف فقط، ليستمر بذلك في حملة الدفاع عن لقبه للسنة الخامسة على التوالي.

فيما مسار الزمالك بالدوري المصري، جعل من الفريق بعيدا عن سباق البطولة، فقد حصد الفريق31نقطة من أصل 15مقابلة، وسجل خط هجومه22هدف، فيما تلقى دفاعه11هدف، ويحتل المركز الثالث خلف المقاولون العرب والأهلي، مع إمكانية الارتقاء للمركز للثاني في حالة حصد النقاط الثلاث في قمة الليلة.