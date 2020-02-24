تحولت رحلة عدائين صغار إلى جحيم، صباح اليوم الاثنين، بعد انقلاب الحافلة، التي كانت تقلهم من تظاهرة رياضية في الرباط إلى قلعة مكونة.
وأوضحت مصادر محلية أن انقلاب الحافلة وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، في المنعرجات الجبلية لتيزي نسلي، في إقليم بني ملال، وكانت تقل 25 عداء من “جمعية أيت يحيى لألعاب القوى” بقلعة امكونة بإقليم تنغير، في رحلة العودة من المشاركة في البطولة الوطنية للعدو الريفي بمدينة الرباط.
ومباشرة بعد الحادث، حلت السلطات المحلية، وسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى الإقليمي في بني ملال، وسط حديث عن إصابة خمس فتيات، وأربعة فتيان، بجروح متفاوتة الخطورة، ووفاة عداء.
وفي ذات السياق، وجه الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت تعازيه لعائلة وأسرة ومعارف الفقيد، وكذلك للجمعية الرياضية التي ينتمي إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابات خطيرة في حادث انقلاب حافلة كانت تقل 25 عداء- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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