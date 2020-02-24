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10 أشياء تجهلونها عن المهاجم الجديد لفريق برشلونة

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alyaoum24 0 تبليغ

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يجهل الكثيرون العديد من الأشياء عن مارتن كريتنسن برايتوايت، الوافد الجديد على فريق ، رغم كونه إلتحق بفريق ليغانيس منذ أشهر قادما من فريق بوردو الفرنسي.

وسلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، الضوء على لاعب “البلوغرانا” الجديد عبارة عن 10 معلومات.

1 –اكترى ملعبا وطلب حارسا محترفا لإجراء حصص تدريبية خاصة بالتسديد.

2 – لونه أسمر رغم كونه دانماركي من أب من غيانا الفرنسية تعرف على والدته الدنماركية بالولايات المتحدة الأمريكية.

3 – متزوج من الصحافية الفرنسية أنيلور لويز منذ الصيف الماضي، وعقدا قرانهما بجزيرة إيبيزا الاسبانية.

4 – لديه 3 أبناء، اثنين منهما يلعبان بفريق رايو ماخاهوندا بمدريد.

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5 – اقتنى مؤخرا منزلا بحي معروف ضواحي مدريد، ويستقر حاليا بفندق ببرشلونة.

6 – رفقة ليغانيس كان أول من يلتحق بالتداريب وآخر من يغادر، ولديه معدات رياضية يستخدمها بالمنزل.

7 – يستقدم مقوما للعظام من ألمانيا للعناية به، ويحرص على إتباع نظام غذائي معين.

8 – اللاعب مرتبط بعائلته، برنامجه واضح ومحدد.. من المنزل إلى الملعب ومن الملعب إلى المنزل.

9 – متعاقد مع شركة “نايك” للألبسة وينتظر مراجعة بنود العقد بعد تعاقده مع برشلونة.

10 – لا يتوفر على سيارة من الطراز الرفيع، سيارته عادية وتخضع للصيانة.

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