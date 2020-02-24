10 أشياء تجهلونها عن المهاجم الجديد لفريق برشلونة

يجهل الكثيرون العديد من الأشياء عن مارتن كريتنسن برايتوايت، الوافد الجديد على فريق برشلونة، رغم كونه إلتحق بفريق ليغانيس منذ أشهر قادما من فريق بوردو الفرنسي.

وسلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، الضوء على لاعب “البلوغرانا” الجديد عبارة عن 10 معلومات.

1 –اكترى ملعبا وطلب حارسا محترفا لإجراء حصص تدريبية خاصة بالتسديد.

2 – لونه أسمر رغم كونه دانماركي من أب من غيانا الفرنسية تعرف على والدته الدنماركية بالولايات المتحدة الأمريكية.

3 – متزوج من الصحافية الفرنسية أنيلور لويز منذ الصيف الماضي، وعقدا قرانهما بجزيرة إيبيزا الاسبانية.

4 – لديه 3 أبناء، اثنين منهما يلعبان بفريق رايو ماخاهوندا بمدريد.

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5 – اقتنى مؤخرا منزلا بحي معروف ضواحي مدريد، ويستقر حاليا بفندق ببرشلونة.

6 – رفقة ليغانيس كان أول من يلتحق بالتداريب وآخر من يغادر، ولديه معدات رياضية يستخدمها بالمنزل.

7 – يستقدم مقوما للعظام من ألمانيا للعناية به، ويحرص على إتباع نظام غذائي معين.

8 – اللاعب مرتبط بعائلته، برنامجه واضح ومحدد.. من المنزل إلى الملعب ومن الملعب إلى المنزل.

9 – متعاقد مع شركة “نايك” للألبسة الرياضية وينتظر مراجعة بنود العقد بعد تعاقده مع برشلونة.

10 – لا يتوفر على سيارة من الطراز الرفيع، سيارته عادية وتخضع للصيانة.