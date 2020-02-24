خوفا من “كورونا”.. مساجد إيطالية تعلن وقف احتضانها للصلوات الخمس وتدعو الله “رفع البلاء”

بالتزامن مع تزايد حالة الخوف، والهلع في إيطاليا، بسبب فيروس “كورونا”، وتسجيل رابع وفاة بسببه في البلاد، اليوم الاثنين، تتخذ السلطات، والجمعيات المدنية إجراءات جديدة، لمنع التجمعات خوفا من انتشار عدوى الفيروس.

وفي ذات السياق، أصدرت جمعيات إسلامية بلاغات، أعلنت فيها وقف أداء الصلوات الخمس في المساجد، خصوصا في الشمال الإيطالي، التزاما بالتوجيهات الرسمية بخصوص منع التجمعات، خوفا من انتشار فيروس “كورونا”، وحثت كافة المسلمين، المقيمين في إيطاليا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة، داعية الله “رفع البلاء”.

ويأتي تزايد الإجراءات الاحترازية في إيطاليا، بعدما قررت الحكومة إغلاق بلدات في شمالي البلاد، ومنع الدخول إليها، أو الخروج منها من دون تصريح، وإلغاء الأنشطة العامة، ومباريات الدوري إلى غاية مطلع شهر مارس المقبل.

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وأغلقت الحكومة الإيطالية 11 بلدة، غالبيتها في منطقة لومبارديا، بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو في شمال شرقي إيطاليا، أنه سيتم تعليق فعاليات كرنفال البندقية، بسبب تفشي فيروس كورونا، المتحور الجديد في شمال البلاد.

يشار إلى أن قنصليات مغربية في عدد من المدن الإيطالية، أعلنت إحداث خلية أزمة للتواصل مع الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، خصوصا تلك المقيمة شمال البلاد.

ونشرت القنصليات المغربية أرقاما خاصة بالمغاربة المقيمين في إيطاليا، من أجل مواكبة تطورات، ومستجدات أوضاعهم الصحية، مخبرة إياهم بأن مركز الرعاية الصحية الإيطالية أحدث رقما أخضر للتواصل مع كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا.