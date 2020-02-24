اللجنة القطرية للصحة تناشد الجمهور العربي بالوقاية من "كورونا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجهت اللجنة القطرية للصحة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى الجمهور العربي بوجوب اتخاذ وسائل الحيطة والوقاية من أجل تأمين عدم الإصابة بفيروس "كورونا" ونقله إلى الآخرين.

وأصدرت اللجنة، في هذا السياق، اليوم الإثنين، بيانا جاء فيه أنه "في أعقاب انتشار الإصابة بفيروس الكورونا، مؤخرا، في دول عديدة في العالم وازدياد احتمال ظهوره في إسرائيل فإننا نتوجه إليكم بوجوب اتخاذ وسائل الحيطة والوقاية من أجل تأمين عدم الإصابة بالفيروس ونقله إلى الآخرين".

ونشرت أهم المعلومات حول هذا الفيروس والإصابة به إضافة إلى التوجيهات والتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في إسرائيل.

ما هو فيروس الكورونا؟

فيروسات الكورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات المعروفة بتسببها بالأمراض لدى الحيوانات ومن الممكن أن تؤدي كذلك إلى الإصابة بالأمراض لدى البشر. في هذه الفترة، هناك انتقال للفيروس من شخص لآخر نتيجة التعرض لإفرازات الشعب الهوائية أثناء العطس أو السعال. علامات المرض الناجم عن فيروس الكورونا الجديد تشبه عوارض الأنفلونزا، الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبته. يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى التهاب رئوي حاد ومتلازمة تنفسية حادة أو فشل كلوي وحتى الموت. حتى الآن لم يتم التحقق من نسبة المضاعفات الصعبة لدى جميع المصابين بهذا المرض. أما التشخيص فيتم عن طريق الفحص المختبري، وذلك بأخذ عينات من إفرازات مجرى الهواء. ليس هناك علاج خاص لمرض فيروس الكورونا الجديد. العلاج الأساسي الذي يتم تقديمه للمريض هو علاج داعم ويتم تقديمه وفقا للحالة السريرية للمريض كما أنه ليس هناك تطعيم ضد الفيروس حتى الآن.

ما هي أهم الخطوات التي يتوجب علينا اتباعها من أجل الوقاية من الفيروس؟

هناك خطوات أساسية يتوجب على الجميع اتباعها للحماية من الفيروس والحماية من الكثير من الأمراض الفيروسية التنفسية:

1. النظافة الشخصية حيث يتوجب غسل الأيدي بشكل دائم بالماء والصابون أو فركها بالكحول أو السوائل المطهرة الحاوية على الكحول.

2. إتباع آداب وقواعد العطس والسعال وذلك بتغطية الأنف والفم بالمنديل (أحادي الاستعمال) والتخلص منه بشكل آمن.

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3. تجنب المخالطة اللصيقة أي الاقتراب الشديد من شخص لديه أعراض الجهاز التنفسي كأعراض الرشح (الأنفلونزا).

4. طهي الطعام بشكل جيد وخاصة المنتجات الحيوانية والطيور والبيض حيث أن الحرارة العالية تؤدي إلى القضاء على الفيروسات.

5. تجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات سواءً الأليفة منها أو البرية.

ماذا نفعل بخصوص السفر والتنقل؟

أما بخصوص السفر والتنقل في العالم والتعامل مع أشخاص من دول أخرى فيوصى بتجنب وحتى الامتناع عن السفر إلى دول عديدة قد ظهر وانتشر فيها فيروس الكورونا وذلك وفق تعليمات وموافاة وزارة الصحة. لذا من المهم متابعة هذه التعليمات بشكل دائم والالتزام بها.

ما هي التعليمات الحالية لوزارة الصحة؟

فيما يتعلق بتداعيات زيارة مجموعة السائحين الكوريين في البلاد والذين اتضح وجود مصابين بالفيروس بينهم وظهور المرض لديهم لاحقا فإن تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة هي كما يلي:

·أي شخص كان على اتصال وثيق (مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل) مع أعضاء المجموعة وفقا للتواريخ والأماكن التي نشرتها وزارة الصحة، عليه الدخول إلى عزل منزلي لمدة 14 يوما منذ آخر اتصال مع المجموعة وإبلاغ وزارة الصحة عن ذلك (موقع وزارة الصحة على شبكة الإنترنت أو الرقم 5400*).

·على أي شخص كالمذكور أعلاه قد ظهرت لديه علامات مرض (حمى تزيد عن 38 درجة أو سعال أو أي أعراض تنفسيه، التوجه لتلقي العلاج والرعاية الصحية بحسب توجيهات وزارة الصحة.