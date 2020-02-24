شكرا لقرائتكم خبر عن نائب إيراني: 50 حالة وفاة بسبب «كورونا» في مدينة «قم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتهم نائب إيراني عن مدينة قم اليوم (الاثنين) الحكومة بـ«عدم قول الحقيقة» بشأن حجم فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

وقال النائب الإيراني أحمد أمير آبادي فراهاني: إن هناك 50 حالة وفاة في مدينة قم بسبب فيروس كورونا، في حين أعلنت الحكومة أن الحصيلة الرسمية على مستوى البلاد هي 12 حالة وفاة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قوله: “نتعهد بأن نكون شفّافين في نشر الأعداد”.

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