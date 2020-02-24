شاهد.. كويتيون قادمون من إيران يرفضون الانصياع للإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كورونا”

المناطق-الرياض

اعترض عدد من الكويتيين العائدين من إيران على متن رحلات الإجلاء الجوية، على طريقة إجلائهم والحجر عليهم في المراكز الصحية، لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس” كورونا“.

ونشر ناشطون مقطع فيديو يظهر اعتراض بعض العائدين على حجزهم في فندق خاص، مهددين الأجهزة الطبية المتواجدة في مركز الحجر الصحي بالعودة إلى منازلهم، رغم إعلان السلطات الكويتية عودة المواطنين إلى منازلهم عقب فحصهم في مراكز الحجر الصحي وإخضاعهم للحجر المنزلي للمراقبة بعد التأكد من سلامتهم.

وظهر أحد العائدين في مقطع تم تداوله على نطاق واسع، قائلا للطاقم الطبي:” نحن أحرص على عوائلنا منكم معترضا على وجود الحراسة الأمنية حول المركز، ومهددا بالخروج وعدم القبول بالبقاء في الحجر حتى لو تم استخدام القوة معه“.

وحاول الأطباء الموجودون معهم التخفيف من غضب المواطنين الذين أعلنوا عن رهبتهم من الحراسة الأمنية والتعليمات الرسمية المتعلقة بهم، مؤكدين لهم أن” هذه الإجراءات هي من باب الحرص عليهم وعلى سلامتهم“.

وعلق الناشط السياسي كابتن عصام المذن على المقطع المتداول لاعتراض العائدين على حجزهم، بالقول:” تهديد بالخروج بالقوه من المطار ويهدد بالصحافة. أخي المواطن مصلحتك وصحتك وحياتك مهمة لك وللآخرين، فلماذا عدم التعاون.. كلنا يقف من أجل مصلحة الكويت فلا تتعجرف“.

وطالب النائب محمد براك المطير بـ“وقف الرحلات إلى إيران لإجلاء المواطنين الكويتيين بعد اعتراضهم على خضوعهم للإجراءات الرسمية، وحجز فنادق في مدينتي مشهد وقم الإيرانيتين ووضعهم فيها حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا“.