شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل أول إصابة بـ«كورونا» لطالب قادم من إيران والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين إن مسؤولين في مجال الصحة في مدينة النجف رصدوا أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد وهي لطالب إيراني.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض دخل العراق قبل أن تغلق الحكومة المعابر الحدودية وتمنع دخول غير العراقيين من إيران.

وأضافت "تبين للوزارة أن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بإيقاف السفر أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد".