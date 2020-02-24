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نائب يغادر جلسة البرلمان الإيراني وأنباء عن إصابته بكورونا

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غادر عضو البرلمان الإيراني عن محافظة قم، أحمد أمير آبادي فراهاني، جلسة البرلمان بشكل سريع وسط أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال عضو البرلمان محمد علي وكيلي لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إن النائب فراهاني تدهورت حالته الصحية بعد مداخلة له في جلسة عقدها البرلمان لمناقشة تفشي كورونا في إيران ومحافظة قم تحديدا.

وأضاف وكيلي أن عددا من الموظفين في البرلمان أقدموا على تطهير الكرسي الذي كان يجلس عليه النائب أحمد أمير آبادي فراهاني، خوفا من إصابته بالفيروس.


وكان فراهاني قد كشف، اليوم الاثنين، عن وفاة 50 شخصا في محافظته بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا إلى وضع المحافظة في الحجر الصحي.
وفي سياق متصل، نفى نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، وفاة 50 شخصا بسبب كورونا، مؤكدا أنه "لو كان هذا العدد صحيحا عن الوفيات في قم فسوف أقدم استقالتي، مضيفا أن عدد المصابين يتراوح ما بين 59 و 61 شخصا.

وطلب حريرجي في تصريحات صحافية من النائب فراهاني تقديم أسماء عدد ضحايا كورونا الذي زعم أنهم 50 شخصا في قم وحدها، مضيفا لو كان عدد الوفيات نصف ما ذكره فسوف أقدم استقالتي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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