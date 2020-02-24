الاستخبارات تقتل أحد الارهابيين والآخر يفجر نفسه أثناء مداهمة أحد الأوكار في ديالى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن مقتل أحد الارهابيين فيما فجر الآخر نفسه أثناء مداهمة أحد الأوكار في ديالى.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة (استخبارات قيادة عمليات ديالى ) وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء ١٩ واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى داهمت إحدى أوكار داعش الإرهابي في قرية جميل الخضير جنوب بهرز في ديالى".
واضافت ان "القوة اشتبكت مع الارهابيين بداخله، حيث قتلت أحدهم فيما فجر الاخر الذي كان يرتدي حزاما ناسفا نفسه"، لافتة الى ان "القوة عادت إلى أماكنها دون حدوث أي خسائر".
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