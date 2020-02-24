وزير الاعمار يصادق على التجديد الحضري لمركز النجف

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني صادق على مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة النجف الأشرف وبحضور محافظ النجف لؤي الياسري، والمعدة ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية لمديرية التخطيط العمراني التابعة للوزارة".ونقل البيان عن ريكاني قوله إن "المشروع سيشمل إعادة تطوير المنطقة القديمة (العلوية القديمة) والسوق الكبير والمحلات المحيطة بالمرقد الطاهر (محلة المشراق _محلة العمارة _ محلة البراق – محلة الحويش) ومنطقة الفنادق الواقعة في بحر النجف والمنطقة التجارية المجاورة".

وأضاف ريكاني، أن "أعمال التجديد تتضمن إبراز الرموز والمعالم والمباني والمواقع الجغرافية المرتبطة بالأحداث التاريخية والدينية والتأكيد على الهوية الدينية والتاريخية والثقافية للمدينة وارتباطها بمناسك الزيارة مع الحفاظ على الهوية التراثية المعمارية".



واكد ريكاني، على "تحديد المواصفات الفنية والإنشائية والعمرانية للفعاليات الاقتصادية والخدمية الجديدة الواجب إقرارها ضمن المشروع بما يراعي نمط العمارة التقليدية والنسيج التراثي للمنطقة".