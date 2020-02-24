بعد تسجيل حالة اصابة بكورونا.. انتشار فرق طبية في المدرسة الدينية بالنجف 'صور'

تنشر وكالة الخليج 365، صورا لانتشار الفرق الطبية في المدرسة الدينية بالنجف، بعد تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا.

وقال مراسل الخليج 365، ان "فرقا طبية انتشرت في المدرسة التي وجد فيها الطالب الإيراني المصاب بفيروس كورونا، مشيرا الى انها تقع في منطقة الحويش بأطراف المدينة القديمة.

واضاف انه تم حجز الطلاب فيها والعمل جار لفحصهم.

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