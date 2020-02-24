تجدد المصادمات قرب نفق التحرير وسط بغداد وتسجيل اربع حالات اختناق

افاد مصدر امني، الاثنين، بتجدد المصادمات قرب نفق التحرير وسط بغداد، فيما اشار الى انه تم تسجيل اربع حالات اختناق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المصادمات تجددت بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد".
واضاف ان "القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع ما ادى الى تسجيل اربع حالات اختناق".
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