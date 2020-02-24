محافظة قم الإيرانية تلغي الاعتكاف في المساجد وتدعو إلى التزام المنازل

وقال محافظ قم الإيرانية، في تصريحات اوردها موقع RT إن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، ودعوة المواطنين إلى التزام بيوتهم.

ورغم نفي وزارة الصحة الإيرانية، تصريحات النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، التي قال فيها إن أعداد الوفيات في المدينة إلى 50 حالة، تمسك النائب بما صرح به في البرلمان وأكد أنه قدم لائحة بأسماء 50 متوفى في قم نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الإيرانية، إيرج حريرجي.