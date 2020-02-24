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محافظة قم الإيرانية تلغي الاعتكاف في المساجد وتدعو إلى التزام المنازل

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قررت محافظة قم الإيرانية، اليوم الاثنين، الغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، داعية المواطنين إلى التزام منازلهم.
وقال محافظ قم الإيرانية، في تصريحات اوردها موقع RT إن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، ودعوة المواطنين إلى التزام بيوتهم.

ورغم نفي وزارة الصحة الإيرانية، تصريحات النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، التي قال فيها إن أعداد الوفيات في المدينة إلى 50 حالة، تمسك النائب بما صرح به في البرلمان وأكد أنه قدم لائحة بأسماء 50 متوفى في قم نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الإيرانية، إيرج حريرجي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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