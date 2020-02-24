حتى الآن.. 'كورونا' يظهر في ست دول عربية بينها العراق

ارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى ست دول بينها العراق، بعد إعلان كل من البحرين والكويت عن تسجيل إصابات، اليوم الاثنين، لتنضما إلى الإمارات ولبنان ومصر واخيرا العراق.
وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.
ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.
كما اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا لدى "طالب ايراني" في محافظة النجف، مشيرة الى "عزله صحيا".
وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.
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