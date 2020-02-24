وزارة الصحة: تعاملنا مع الايراني المصاب بكورونا حسب اللوائح الدولية

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنها تعاملت مع المواطن الايراني المصاب بفيروس "كورونا" في محافظة النجف حسب "اللوائح الصحية الدولية"، فيما دعت الى نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.
وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين، داعية الى التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع.
وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت الخميس الماضي 20 شباط 2020، تعليق جميع رحلات الطيران من وإلى إيران على خلفية تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة بفايروس كرورنا المستجد في مدينة قم الإيرانية.
كما قررت وزارة الداخلية العراقية الخميس أيضا، تعليق منح سمة الدخول للمسافرين الإيرانيين، وذلك في اجراء احترازي.
يشار الى أن وزير الصحة الإيراني اعلن، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 حالة وفاة و47 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
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