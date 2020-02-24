اتحاد الكرة المصري يعلن حيثيات عقوبات السوبر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حيثيات العقوبات التي تعرض لها لاعبو فريقي الأهلي والزمالك، بعد المباراة التي جمعت بين الفريقين، الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

المباراة انتهت بفوز "الفارس الأبيض" بركلات الترجيح، ولكنها شهدت العديد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد نهايتها، ليقرر اتحاد الكرة المصري اتخاذ مجموعة من العقوبات القوية، أبرزها إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، حتى نهاية الموسم مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري.

وقرر اتحاد الكرة المصري اتخاذ العقوبة نفسها مع إمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الفريق، مع إيقاف محمود عبدالرازق "شيكابالا" 8 مباريات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه. وعبدالله جمعة 3 مباريات، وياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين، مع غرامة مالية 50 ألف جنيه لكل منهم.



وقال الاتحاد، في بيانه، إن لجنة الانضباط قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قُدمت لها، والتي شملت تقرير حكم المباراة ومراقب لجنة المسابقات ومنسق عام المباراة، وكذلك الأسطوانة المدمجة الواردة من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة.

كما شملت المواد التي تمت دراستها "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة، وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة، ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التليفزيون.

وأوضحت اللجنة أن كهربا توجه متعمدا نحو عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، وتعدى عليه بالضرب، مما أدى إلى حدوث الاشتباكات، معتبرة أنه كان المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضي القويم والروح الرياضية وفقا للبيان.

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كما أشارت اللجنة إلى قيام اللاعب نفسه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده، متعمدا الاستمرار في سوء السلوك، وكذلك الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب.

كما اتهمت اللجنة أحمد زاهر، إداري الزمالك، بدفع وليد سليمان أرضا أثناء قيام الأخير بفض الاشتباكات ومنع اللاعب كهربا من الاستمرار في اعتداءاته، بالإضافة إلى التعدي بالضرب على كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ، لاعبي الأهلي، مما سبب مزيدا من الاحتقان.

وأوضحت اللجنة أن إمام عاشور قام بركل وليد سليمان بالقدم بشكل مهين بعد سقوطه أرضا أثناء محاولته فض الاشتباكات بين لاعبي الفريقين.

أما محمود عبدالرازق "شيكابالا"، فاتهمته اللجنة بالقيام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسيء لجماهير الأهلي، ردا على سبابها وهتافاتها ضده أثناء احتفاله بفوز فريقه.

واعتبرت اللجنة أن عبدالله جمعة كان مخطئا بسبب توجهه مسرعا إلى جماهير الأهلي عقب تسجيله هدف الفوز للاحتفال مما أثار الجماهير.

وفيما يخص ياسر إبراهيم وجونيور أجايي، لاعبي الأهلي، اعتبرت اللجنة أنهما حاولا إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية.

واتهم البيان مسؤولي الناديين بعدم السيطرة على اللاعبين ومنعهم من إثارة الجماهير لمنع حدوث كل هذه التجاوزات، وهو ما تسبب في تغريمهما 100 ألف جنيه مصري.

كما قامت اللجنة بفحص الشكوى المقدمة من محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لإدلائه بتصريحات تلفزيونية تسيء لمجلس إدارة الاتحاد عقب المباراة، ما ترتب عليه إيقافه 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه مصري، لا سيما أنه سبق معاقبته في واقعة مماثلة هذا الموسم.