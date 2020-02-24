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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الجزائري يتعهد ببناء جمهورية جديدة قوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، ببناء "جمهورية جديدة قوية، بلا فساد ولا كراهية"، قائلاً: "اليوم أجدد عهدي معكم لنهرع إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية".
وأضاف تبون في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات: "في 1956 تعاضد العمال ضد الاستعمار، بتأسيس النقابة التاريخية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) بقيادة الشهيد عيسات إيدير".
وأردف: "في 1971 كسب الزعيم هواري بومدين الرهان باستعادة السيادة على محروقاتنا".
كان الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، أعلن في 24 فبراير(شباط) عام 1971 تأميم المحروقات في أوج النزاع ( العربي-الإسرائيلي)، استكمالاً لمسار طويل من المفاوضات لاسترجاع الثروات الوطنية.
وأصبحت الجزائر بعد هذا القرار تحوز 51% على الأقل، من فوائد الشركات المكتتبة الفرنسية التي تعمل في الجنوب.
وجرى يوم 24 فبراير(شباط) 1971 تأميم جميع الفوائد المنجمية المتعلقة بحقول الغاز الطبيعي و كذلك كل الفوائد المحصلة من طرف شركات نقل المحروقات.
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