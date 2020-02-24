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بدء التحضيرات اللوجستية للحوار الليبيي في جنيف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

بدء التحضيرات اللوجستية للحوار الليبيي في جنيف

متابعات_الخليج 365

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بدء البعثة في التحضيرات اللوجستية للحوار السياسي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل في جنيف.

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وقال سلامة إن "حوار جنيف الذي سيشهد مشاركة 13 نائباً يمثلون 31 دائرة انتخابية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات تقدمها البعثة الأممية سيتناول العديد من القضايا السياسية التي كانت عالقة، ومنها مسودة الدستور، والانتخابات، والسلطة التنفيذية"، بحسب ما ذكرت قناة "ليبيا" على موقع الإلكتروني.

 

وأكد أن المسارات الثلاثة التي وضعتها البعثة الأممية لن يشارك فيها أي حضور أجنبي، باعتبار أن الأطراف الخارجية أعطيت حقها في التعبير عن رأيها ومصالحها خلال كل الاجتماعات التي أدت إلى قمة برلين، وأقرت موقفها خلال القمة.

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