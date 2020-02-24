شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي: هناك صمت دولي تجاه سلوك إيران في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020 الخليج 365 ـ متابعات قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك صمتا دوليا تجاه سلوك إيران في الشرق الأوسط.

وأكد بن فرحان أن إعلان إيران تخفيض التزامها ببنود الاتفاق النووي يدل على عدم سلمية برنامجها. Advertisements وأضاف أن الهجمات على المنشآت النفطية في البلاد شكل تهديدا خطيرا للإمدادات. وتابع وزير الخارجية السعودي: ننظر بقلق للمخاطر التي تهدد منطقة الخليج. وأكد بن فرحان أن المملكة ستدعم جهود نزع السلاح في منطقة الشرق الأوسط.

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