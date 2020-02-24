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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجل دين إيراني يتهم ترامب بالوقوف وراء تفشي كورونا في قم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال رجل الدين الإيراني، سيد محمد سعيدي، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استهدف مدينة قم الدينية في إيران بفيروس كورونا، من أجل تدمير "ثقافتها وعظمتها" على حد تعبيره.
ولم يقدم سعيدي دليلا على اتهامه المثير.
وفي خطبة ألقاها في مدينة قم، التي تعتبر العاصمة الدينية في إيران، صرح سعيدي، بأن ترامب استهدف المدينة لأنها "ملجأ الشيعة في العالم"، بحسب ما أورد موقع راديو "فرادا" المتخصص في الشأن الإيراني، السبت.
وتابع "أن العدو يريد بث الرعب في قلوب الناس، بإظهار مدينة قم غير آمنة".
ومنذ انتشار فيروس كورونا، تداول كثيرون أنباء وتقارير تفيد بأن الفيروس القاتل "سلاح بيولوجي"، تطبيقا لنظرية المؤامرة
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