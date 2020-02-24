ولي عهد أبو ظبي: تطورات نوعية في تقنيات معرضي "يومكس وسيمتكس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020"، وأشاد بالتطور النوعي في التقنيات المعروضة.



وكانت فعاليات الدورة الرابعة من المعرضين قد انطلقت، أمس الأحد، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر حتى 25 فبراير/شباط الجاري.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه الرسمي في تويتر اليوم الإثنين: "زرت معرضي (يومكس وسيمتكس 2020)، تطورات نوعية شهدتها التقنيات والأنظمة المعروضة في أجنحتهما".

وتابع: "البحوث والابتكار والتطوير عصب الصناعات المتقدمة، والإمارات ضمن استراتيجيتها في استشراف المستقبل تستثمر في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بما يخدم تقدم الإنسان ورفاهيته".

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وتعد الدورة الرابعة للمعرضين الأكبر في تاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى في عام 2015 ويتم تنظيمهما من قِبَل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وشهد اليوم الأول من المعرضين توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 156 مليون درهم، بينها 90.6 مليون درهم مجموع صفقات العقود الخارجية، و65.5 مليون درهم لصفقات العقود المحلية.

وأمس الأحد، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن المعرضين أظهرا إمكانيات وتقنيات متقدمة في قطاعي الدفاع والطيران الإماراتي.

وحصلت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي" على أكبر عقد في أول أيام المعرضين بعد التعاقد معها على نظام الطائرات المسيرة بقيمة 55.1 مليون درهم.

ويضم "يومكس وسيمتكس 2020" كثيرا من الأنظمة التي تجسد التطور السريع الذي شهدته الصناعات الإماراتية في العديد من المجالات التقنية التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشارك في المعرضين 66 شركة إماراتية تشكل 40% من مجموع الشركات العارضة.