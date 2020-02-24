اشكال في أحد المصارف بأنطلياس على خلفية قيمة سحب الاموال

وقع اشكال في فرع لاحد المصارف في منطقة انطلياس بين موظفة وأحد عملاء المصرف على خلفية قيمة المبلغ المسموح له بسحبه من وديعته.

وسبب الاشكال، بحسب أحد الموجودين في المصرف، صدور لائحة قيود مالية عن ادارة المصرف تسمح فقط بسحب 50 ​دولار​ا شهريا اذا كان الحساب يبلغ الف دولار، والى حد أقصى الف دولار لمن لديه مليون دولار.