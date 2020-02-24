الجمارك الإيرانية: إعادة فتح معبر مهران امام الانشطة التجارية مع العراق

أعلن متحدث مصلحة ​الجمارك​ ال​ايران​ية روح الله لطيفي "اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع ​العراق​ امام الانشطة التجارية". من جهة ثانية فند مدير مصلحة جمارك مدينة بيله سوار، انباء اغلاق منفذ "بيله سوار" الحدودي مع آذربيجان، مؤكدا بالوقت ذاته أنه ثمة تنسيقا بين السلطات الايرانية والاذربيجانية لتشخيص ​حالات​ محتملة للاصابة ب​فيروس كورونا​ بين المسافرين المستخدمين للمعبر، مؤكدا أن حركة نقل المسافرين عبر الحافلات والسيارات بين ايران وآذربيجان تسير طبيعيا.

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