الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بـ 4 صواريخ موقعا في خانيونس بغَزة

أفادت "سكاي نيوز" عن أن الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بـ 4 صواريخ موقعاً في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 12 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة من أصل 14، وصفارات الإنذار انطلقت في محيط قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جريمةً أمس من خلال قتل شاب فلسطيني وتنكيل جثته من خلال جرافة، مما دفع الفلسطينيين للرد عبر إطلاق صواريخ على منطقة غلاف غزة.
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