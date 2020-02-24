الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بـ 4 صواريخ موقعا في خانيونس بغَزة

أفادت "​سكاي نيوز​" عن أن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ يقصف بـ 4 ​صواريخ​ موقعاً في خانيونس جنوبي ​قطاع غزة​.

ونقلت عن ​الجيش الإسرائيلي​ أنه اعترض 12 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة من أصل 14​​​​​​​، وصفارات الإنذار انطلقت في محيط قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ارتكب جريمةً أمس من خلال قتل شاب فلسطيني وتنكيل جثته من خلال ​جرافة​، مما دفع ​الفلسطينيين​ للرد عبر إطلاق صواريخ على منطقة غلاف غزة.

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