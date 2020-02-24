الصحة العراقية أكدت إصابة طالب إيراني بكورونا: تعاملنا معه حسب اللوائح الدولية

أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ أنّ "نتائج الفحوصات المختبريّة الّتي أُجريت لأحد طلبة العلوم الدينيّة (إيراني الجنسيّة) ممّن كانوا قد دخلوا إلى البلاد قبل قرار خليّة الأزمة الوزاريّة بإيقاف السفر، أظهرت إصابته بـ"فيروس ​كورونا​" المستجد".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحيّة بالتحري على الزائرين والطلبة في محلّات إقامتهم، وتمّت إحالته إلى المستشفى المخصّص، وأُرسلت مسحات أخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وقد أظهرت نتائج التحليل أنّه حامل للفيروس".

وأكّدت الوزارة أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات كافّة حسب اللوائح الصحيّة الدوليّة للتعامل مع الحالة والملامسين"، داعيةً إلى "التعاون مع الإجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحيّة قدر المستطاع".