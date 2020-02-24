أعلن ​محافظ​ قم الإيرانية أن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، وداعياً المواطنين إلى التزام بيوتهم. وعلى الرغم من نفي ​وزارة الصحة​ الإيرانية، تصريحات النائب عن مدينة قم في ​البرلمان الإيراني​ أحمد أمير آبادي فراهاني، التي قال فيها أن أعداد الوفيات في المدينة إلى 50 حالة، تمسك النائب بما صرح به في البرلمان وأكد أنه قدم لائحة بأسماء 50 متوفي في قم نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" في وزارة الصحة الإيرانية، إيرج حريرجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ قم: لإلغاء الاعتكاف بالمساجد والعتبات المقدسة ولإلتزام المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.