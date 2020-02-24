نتانياهو: إما أن تكبح حماس إطلاق النار أو سنضطر للتصرف

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على تجدد إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية من ​قطاع غزة​، مهددا "إما أن تكبح حماس ​إطلاق النار​ أو سنضطر للتصرف"، معلنا "أننا نستعد للحرب".​​​​​​​

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